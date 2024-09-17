В місяць на продажі наркотиків заробляли 30 млн грн

Тернопільські правоохоронці ліквідували наркосиндикат, який виготовляв щомісяця 50 кг амфетаміну. На місяць на продажі наркотиків чоловіки заробляли 30 млн грн. Група наркоторговців свій товар розповсюджувала на території шести областей. Під час обшуку в них вилучили чимало різних психотропних речовин, великий склад зброї та 300 тис. грн готівкою.

Поліцейські Тернопільщини спільно з працівниками СБУ ліквідували масштабну мережу із розповсюдження важких наркотиків та психотропів. Торгівлю небезпечними речовинами організувала міжрегіональна злочинна організація наркоторговців, які виготовляли та збували промислові обсяги амфетаміну, А-PVP, екстезі та канабісу.

Під час слідства правоохоронці встановили, що один з організаторів разом зі спільником виготовляв психотропи у нарколабораторії на території Сумщини. Її потужності дозволяли синтезувати до 50 кг амфетаміну щомісячно, вартість якого на чорному ринку становить понад 30 млн грн. Інший співучасник, мешканець Тернополя, налагодив збув заборонених речовин через інтернет-магазини, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 17 вересня.

«Житель Сумщини нарколабораторію облаштував у приватному будинку, а сировину замовляв з країн ЄС. У Тернополі він співпрацював з власником трьох інтернет-магазинів. Тернопільський наркоторговець у спільники взяв шістьох своїх товаришів, теж тернополян. У членів організації були розподілені ролі: один з них підшукував клієнтів через Telegram, розміщував там рекламу, інший – розфасовував наркотики. Серед працівників наркосиндикату був бухгалтер та кур'єри», – розповів начальник управління по боротьбі з наркотиками в Тернопільській області Михайло Димида.

Також один з тернополян, який входи в злочинну групу, облаштував на території власної присадибної ділянки посів, вирощування та перероблення коноплі. Для того, щоб безперешкодно фасувати наркотики, чоловіки орендували на тривалий час приватний будинок за межами Тернополя.

Зловмисники працювали на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей, повідомили в СБУ Тернопільщини. В цих регіонах правоохоронці провели спецоперації. Під час слідчо-оперативних заходів затримали 8 учасників угруповання. Також вилучили 15 кг амфетаміну, понад 7 тисяч таблеток MDMA вагою близько 3 кг. Були у сховках також різні види зброї. Зокрема члени наркосиндикату мали автомат АК 74, майже 200 набоїв, 4 гранати. Також вилучили 2 автомобілі, 300 тис. грн готівкою, телефони, сім-карти, банківські карти, зіп-пакети, ваги та чорнові записи.

Правоохоронці також встановили, що зловмисники часто користувалися послугами приватних автоперевізників з Європи. Вони організували канал контрабандних поставок екстезі. Наркотики ввозили на територію України, ховаючи в особистих речах та в упаковках корму для домашніх тварин.

Чоловіків затримали, наразі їм повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Також вирішується питання додаткової підозри у контрабанді наркотиків та незаконному поводженні зі зброєю. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.