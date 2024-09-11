У наркоторговців вилучили понад 11 кг різних наркотиків на суму майже 7 млн грн

У Волинській області поліцейські викрили міжрегіональний наркосиндикат, який розповсюджував наркотики не лише серед місцевих, але й на Прикарпатті та Львівщині. До злочинної групи було причетне щонайменше семеро дорослих та навіть неповнолітні. Під час обшуків в кількох областях в наркоторговців вилучили понад 11 кг різних наркотиків на суму майже 7 млн грн.

9 вересня волинські правоохоронці затримали головну організаторку міжрегіонального наркосиндикату. Жінка організувала шляхи збуту різних наркотиків в кількох областях, повідомили в поліції Волині в середу, 11 вересня.

Розслідування по злочинному угруповуванні розпочали на початку 2024 року. Волинські оперативники почали опрацьовувати телеграм-канал, через який продавали заборонені речовини у вигляді «закладок». Упродовж квітня-липня сімох учасників угрупування вдалося затримали. Як з’ясувалося, троє з них – це лучани віком 22, 24 та 26 років. Інші троє – з Львівщини. Це 26-річний чоловік та двоє підлітків віком 17 та 16 років. Ще одну співучасницю правоохоронцям вдалося затримали в червні. Жінку викрили на Буковині, їй 19 років, і дівчина також була «закладчицею».

«Заключний етап щодо ліквідації наркосиндикату з міжрегіональними зв’язками провели в Івано-Франківську. Правоохоронці затримали 26-річну організаторку злочинного угрупування. Жінка сама жителька Черкащини. При ній виявили та вилучили 3 кг особливо небезпечної психотропної речовини Альфа PVP та амфетамін – на загальну суму понад 2 млн грн. Ще понад 1,5 кг наркотиків вилучили наступного дня на Волині: фігуранти підготували їх для подальшого продажу», – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області Олег Зубко розповів, як діяв злочинний наркокартель.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили сотні закладок особливо небезпечної психотропної речовини Альфа PVP, канабіс, амфетамін, електронні ваги, зіп-пакети, чорнові записи та інші речові докази. За час діяльності злочинного наркокартелю вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень за цінами «чорного ринку». Серед цього – альфа PVP, амфетамін, канабіс, таблетки екстезі тощо. Окрім того, 10 вересня волинські поліцейські вилучили ще понад 1,5 кг гуртової партії наркотиків, які були залишені у визначених місцях майже в центрі Луцька для подальшої реалізації «клієнтам».

Усім фігурантам уже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи. Над викриттям цієї злочинної групи працювали оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області, спільно зі слідчими волинської поліції, управлінням СБУ в області. Також за сприяння працівників управлінь боротьби з наркозлочинністю поліції Черкаської, Івано-Франківської, Львівської областей.

26-річній організаторці вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.