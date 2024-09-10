Луцький міськрайонний суд виніс вирок Тетяні Сьоміній за купівлю психотропних речовин. Обвинувачену затримали після того, як вона отримала на «Новій пошті» посилку із наркотиком PVP. За скоєне жінці призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 5 вересня, наприкінці червня цього року Тетяна Сьоміна забрала із відділення «Нової пошти» в смт Торчин Луцького району посилку із психотропними речовинами. Того ж дня поліцейські провели поверхневий огляд обвинуваченої й виявили у неї полімерний пакет з PVP, загальною масою 3,8 г.

Під час допиту жінка свою вину визнала й зізналася, що після отримання товару поштою, планувала його збути. Зазначила, що пішла на злочин у звʼязку зі скрутним матеріальним становищем, відсутністю грошей на проживання та утримання дитини, яку вона виховує самостійно.

Суддя Алла Полюшко визнала Тетяну Сьоміну винною за ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту) й призначила три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.