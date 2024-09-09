Зарічненський районний суд виніс вирок Віталію Сергійчуку за купівлю психотропних речовин. Обвинуваченого затримали після того, як він отримав на «Новій пошті» посилку із забороненими речовинами. За скоєне чоловіку призначили сім років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду від 3 вересня, 20 січня 2023 року Віталій Сергійчук забрав із відділення «Нової пошти» у місті Сарни посилку із психотропними речовинами. Пізніше того ж дня поліцейські провели поверхневий огляд обвинуваченого й виявили у нього два поліетиленових пакетики з PVP та 4-ММС, загальною масою 3,6 г.

У суді Віталій Сергійчук свою вину не визнав й стверджував, що забрати посилку його попросив знайомий, в якого боліла нога. Про її вміст йому нібито нічого не було відомо. Втім, за даними слідства, обвинуваченого раніше неодноразово затримували за продаж наркотиків і він навіть був за це засуджений.

Суддя Роман Світличний визнав Віталія Сергійчука винним у купівлі та збуті наркотиків й призначив сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.