Поліцейські викрили підозрювану у червні минулого року

У Хмельницькому засудили 34-річну місцеву жительку, яку підозрювали у крадіжці та незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин. За скоєне їй призначили 8,5 років тюрми з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як 12 липня повідомили у прокуратурі Хмельницької області, 27 червня 2023 року під час патрулювання правоохоронці виявили на проспекті Миру жінку, яка отримала на пошті великий пакунок із речовиною білого кольору. Під час обшуків у хмельничанки вилучили згортки з забороненими речовинами. Експертиза показала, що це синтетичні наркотики – мефедрон та PVP.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що жінка замовляла наркотики через Telegram-канал, розфасовувала та планувала збувати їх методом закладок.

Окрім того, у липні 2023 року порушниця викрала мобільний телефон, який відвідувач одного з готелів міста залишив без нагляду.

Відтак, суд визнав 34-річну жінку винною у крадіжці та незаконному придбанні і зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ч. 3 ст. 307 КК України). Їй призначили 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.