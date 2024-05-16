Хмельницькі поліцейські затримали жінку, в якої було більше 70 закладок

Старокостянтинівський районний суд виніс вирок 33-річній жительці Полтавщини за збут наркотиків. Правоохоронці вилучили у жінки 70 згортків із PVP, ще декілька десятків закладок вона встигла розкласти у Старокостянтинові.

Як повідомили 16 травня в поліції Хмельницької області, поліцейські викрили зловмисницю на початку лютого 2024 року. Жінка спеціально приїхала з Полтавщини у Старокостянтинів, аби залишити на околиці міста закладки.

«Правоохоронці вилучили у підозрюваної понад 70 закладок. Також працівники поліції вилучили декілька десятків згортків, які зловмисниця вже встигла розкласти. Вилучені речовини направили на експертизу, яка підтвердила, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик PVP», – зазначають поліцейські.

Суд визнав полтавчанку винною за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ й призначив їй 5 років і 7 місяців позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.