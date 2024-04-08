Хмельницький міськрайонний суд призначив покарання 27-річній закладчиці

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 27-річній місцевій жительці за придбання та збут наркотиків. У жінки виявили 40 згортків із наркотичними речовинами, а 10 вона встигла розкласти по місту. За це їй призначили покарання – п’ять років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як повідомила 8 квітня прокуратура Хмельницької області, патрульні викрили зловмисницю у жовтні 2023 року. При собі у неї було близько 40 згортків із наркотичними речовинами. Експертиза підтвердила, що це синтетичні наркотики: амфетамін, мефедрон та PVP.

«Ще близько десяти закладок правоохоронці знайшли по місту, які зловмисниця вже встигла розкласти. Відомо, що жінка купувала заборонені речовини через мережу Інтернет», – повідомляють у прокуратурі.

Суд визнав хмельничанку винною за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) й призначив їй покарання – п’ять років ув’язнення з конфіскацією всього майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.