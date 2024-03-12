21-річного жителя Кам’янець-Подільського затримали із 60 згортками наркотикиків

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 21-річному жителю Кам’янець-Подільського за розповсюдження наркотиків. Чоловік планував продати 60 згортків синтетичного наркотику PVP, однак його помітили поліцейські й під час розмови він добровільно віддав їм «товар». За це обвинуваченому призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції Хмельницької області 12 березня повідомили, що подія сталася 11 грудня 2023 року. На Вінницькому шосе у Хмельницькому правоохоронці виявили молодика із 60 згортками з речовиною кристалічного походження. Експертиза встановила, що це PVP — особливо небезпечний синтетичний наркотик.

Як вказано у вироку суду, обвинувачений Єгор Волков свою вину визнав і пояснив, що в пошуках заробітку зв’язався через Telegram із невідомими особами й домовився придбати психотропну речовину, яку мав збувати у місті Хмільник Вінницької області. У Кам’янці-Подільському він знайшов прикопаний пакунок із психотропною речовиною, яка була у 60 згортках. На автовокзалі на Вінницькому шосе у Хмельницькому до нього підійшли працівники поліції і на їхні запитання про заборонені речі добровільно видав пакунок із психотропною речовиною.

Суддя Ростислав Лунь визнав чоловіка винним за ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах) й призначив покарання – шість років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Крім того, на користь держави з Єгора Волкова мають стягнути 2271 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.