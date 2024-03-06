28-річного мешканця Львівщини ув’язнили на 10 років тюрми за розповсюдження наркотиків та психотропів. Окрім ув’язнення, суд зобов’язав також конфіскувати усе майно засудженого. Про це 6 березня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як вказано у повідомленні, 28-річний мешканець Пустомит у липні 2022 року займався збутом амфетаміну, канабісу та PVP. Він фасував заборонені речовини у зіп-пакети та робив закладки на території Львівської області. Після чого фотографії із відмітками розташуванням закладом відправляв своїм «клієнтам» через інтернет.

Чоловіка визнали винним у незаконному збуті психотропних речовин та наркотичних засобів (ч. 2, 3 ст. 307 ККУ) та призначили10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.