Жінка організувала у квартирі одного з будинків на вулиці Зубрівській притон

Поліцейські затримали 43-річну львів’янку, яка продавала психотропні речовини та організувала притон. Про затримання жінки у вівторок, 5 березня, повідомила Нацполіція Львівщини.

Як встановили правоохоронці, жінка організувала у квартирі одного з будинків на вулиці Зубрівській місце для вживання психотропних засобів, зокрема PVP. За цією ж адресою «клієнти» львів’янки могли придбати заборонені речовини. Поліцейські задокументували кілька епізодів незаконної діяльності львів’янки та затримали її в порядку ст.208 КПК України.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили речовину, схожу на психотропний засіб PVP, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.