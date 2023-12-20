До складу злочинної групи входили п’ятеро осіб – усі мешканці Яворівського району

На Львівщині правоохоронці викрили наркоторговців. Місячний прибуток учасників злочинної групи, яка складалася із п’ятьох мешканців Яворівського району, складав близько півмільйона гривень. Про це у середу, 20 грудня, повідомили у поліції Львівської області.

До складу злочинної групи входили п’ятеро осіб – усі мешканці Яворівського району: одному – 34 роки, двом по 29 років, ще двом по 25 років. Як встановили правоохоронці, чоловіки організували канали постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Яворівського району, їх зберігання та збут, а також місця для вживання.

Поліцейські задокументували факти реалізації та збуту заборонених речовин, а також під час обшуків виявили та вилучили у наркоторговців: канабіс, амфетамін, згортки та пакунки з насінням конопель, електронні ваги, засоби для фасування, пристрої для вживання заборонених речовин, чорнову бухгалтерію та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Двох із учасників злочинної групи затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо трьох інших інформацію наразі не розголошують. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2, ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває. Максимальне покарання, що загрожує затриманим, – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо обрання учасникам злочинної групи запобіжних заходів.