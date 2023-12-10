Порушник підтвердив, що має при собі наркотичну речовину

У ніч на неділю, 10 грудня, патрульні виявили порушника комендантської години на вул. Грінченка у Львові. У нього виявили 21 зіп-пакет із марихуаною. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Патрульні побачили чоловіка о 1:30 на вулиці Грінченка. Під час розмови із поліцейськими він нервував і хотів якомога швидше піти. Коли поліцейські перевіряли особу порушника, то виявили, що у 25-річного чоловіка неодноразово вилучали наркотичні речовини. Тож правоохоронці вирішили провести поверхневу перевірку і знайшли 21 зіп-пакет із речовиною рослинного походження. Порушник підтвердив, що це марихуана.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. В присутності понятих речовини вилучили на експертизу. Чоловіка супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.