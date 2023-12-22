Олег Коцан під час роботи в патрульній поліції торгував амфетаміном

Львівський апеляційний суд підтвердив вирок колишньому львівському патрульному, уродженцю села Семенівка біля Львова Олегу Коцану за торгівлю наркотиками. Йому призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомило ДБР.

За матеріалами справи, інспектор управління патрульної поліції Львівщини Олег Коцан підшуковував покупців через месенджери. Після оплати він залишав наркотики у «закладці» в парку. Далі зловмисник фотографував схованку і надсилав знімок клієнту.

На початку березня 2022 року його затримали правоохоронці під час закладки наркотиків у Львівському парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. У нього вилучили загалом 45 пакетиків амфетаміну, зокрема, 17 він вже встиг заховати в закладках на території парку культури. Загальна вага вилученої в Олега Коцана наркотичної речовини становила понад 13,6 грама.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся, також просив передати його авто на потреби ЗСУ.

У липні цього року Галицький районний суд Львова визнав екс-патрульного винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин у великих розмірах в місцях масового перебування громадян (ч. 2 ст. 307 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, також позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади упродовж трьох років. Окрім того, в обвинуваченого конфіскували автомобіль Mercedes та передали його на ЗСУ.

Цей вирок у листопаді підтвердив Львівський апеляційний суд, на сьогодні він набув законної сили.