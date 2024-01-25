Канабіс, який знайшли поліцейські у 31-річного мешканця Дрогобичі

У Дрогобичі правоохоронці заарештували 31-річного чоловіка, який продавав канабіс місцевим мешканцям. Затриманий зберігав канабіс у скляних банках. Правоохоронці вилучили заборонених речовин на майже мільйон гривень. У прес-службі поліції Львівської області у четвер, 25 січня, розповіли, що чоловікові загрожує до десяти років в'язниці та конфіскація майна.

«Раніше судимого 31-річного жителя райцентру викрили оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими Дрогобицького районного відділу поліції. Поліцейські задокументували кілька фактів збуту зловмисником заборонених речовин. Під час санкціонованого обшуку вилучили у нього банки, пакунки та згортки з речовиною рослинного походження схожою на канабіс», – йдеться у повідомленні поліції.

Крім цього, правоохоронці вилучили електронні ваги, засоби для фасування, гроші від продажу наркотиків та інші речові докази. Слідчі повідомили дрогобичанину про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 ККУ). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зараз триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному мешканцю Дрогобича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.