СБУ нейтралізувала масштабне наркоугруповання

Нацполіція разом із Службою безпеки України провела спецоперацію у п’яти областях і нейтралізувала злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги різних наркотиків. Про це 19 січня повідомила прес-служба СБУ.

Спецоперацію проводили у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях. Під час неї вдалося нейтралізувати злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

Загалом вдалося ліквідувати п’ять нарколабораторій і затримати 19 учасників угруповання. За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.

СБУ повідомляє, що у затриманих також виявили автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, та набої. Зловмисники збували наркотики як в Україні, так і за кордон. Поліція уточнює, що йдеться про країни Європи і Туреччину.

Затриманим повідомлено про підозру за кількома кримінальними статтями, серед яких створення злочинної організації, незаконне виробництво наркотиків і збут.