Наркоторговцям загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Двоє рідних братів – мешканців Івано-Франківська – понад півроку продавали наркотики на території міста. Під час обшуків у них знайшли 1,5 кг канабісу, 0,5 кг амфетаміну та 1500 таблеток PМА. Наркоторговцям загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 15 січня, брати налагодили збут наркотиків з липня 2023 року у Telegram-каналі. Наркотики вони продавали й іншим дилерам. Під час обшуків у помешканні та автомобілі франківців знайшли велику партію наркотиків.

«Йдеться про понад 256 пакетиків з канабісом, загальною вагою майже півтора кілограма, 166 пакетиків із психотропною речовиною амфетамін, загальною вагою більше півкілограма, а також 1500 таблеток, які місять особливо небезпечну психотропну речовину – ПМА. Вартість вилученого на «чорному ринку» сягає щонайменше 1,5 млн гривень», – інформують у поліції.

Наркоторговців затримали, їм оголосили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.