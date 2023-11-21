26-річний мешканець Івано-Франківська півроку займався розповсюдженням наркотиків

26-річний мешканець Івано-Франківська півроку займався розповсюдженням наркотиків. Його затримали на вулиці з партією амфетаміну і пристроями для фасування. Чоловіка взято під варту.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 21 листопада, торговця затримали на вулиці працівники управління боротьби з наркозлочинністю і знайшли в нього наркотики.

«Серед вилученого – зіп-пакет із вмістом синтетичної психотропної речовини «Амфетамін», вагою близько 100 грамів. Слідчі також вилучили предмети, які свідчать про збут наркотичних засобів та наркотичних речовин шляхом формування закладок на території Івано-Франківська. Йдеться про пристрої для фасування (ложка, зіп-пакети), електронні ваги, банківські карти, мобільний телефон тощо», – інформують у поліції.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою. За виготовлення, придбання, збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють його спільників.