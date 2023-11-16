Чоловіки збували наркотичні засоби за допомогою «мастеркладів»

Поліція Івано-Франківська затримала групу місцевих мешканців, які збували наркотики за допомогою так званих «мастеркладів», закладок у великих розмірах. Незаконним бізнесом вони займалися близько трьох місяців, поки поліція не викрила їх на гарячому.

Як повідомила прес-служба поліції Прикарпаття у четвер, 16 листопада, днями поліцейські Івано-Франківської ТГ на одній із вулиць міста виявили двох молодиків, які поводились підозріло. Офіцери вирішили провести поверхневу перевірку. У правопорушників виявили понад 90 згортків з кристалічною речовиною, зовні схожою на прекурсор «Alfa PVP», 30 згортків з канабісом, зіп-пакети з ЛСД тощо.

«Слідчі поліції провели обшуки за місцем проживання наркозбувачів. Виявили та вилучили майже 200 згортків з кристалічною речовиною, зовні схожою на прекурсор «Alfa PVP», препаратами, схожими на «ЛСД», пакувальні матеріали, електронні ваги, кілограмові пакети із вмістом «канабісу», «Alfa PVP» та інших психотропних речовин. Правопорушники – 2002 та 2004 років народження, тимчасово проживають в Івано-Франківську», – йдеться в повідомленні поліції.

Затриманим повідомили про підозру в незаконному зберіганні, перевезенні та збуті психотропних речовин, за що їм загрожує від 9 до 12 років позбавленням волі з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.