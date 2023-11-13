В Чернівецькій області засудили неповнолітнього хлопця до 10 років ув’язнення за контрабанду великої партії наркотиків з Нідерландів. Буковинець разом зі своїм спільником замовив 500 таблеток «екстезі» і розрахувався за них біткоїнами. Коли ж наркоторговці отримали посилку на відділенні «Укрпошти», то їх затримали правоохоронці.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що неповнолітній обвинувачений за попередньою змовою з своїм знайомим на початку 2017 року вирішили замовити з-за кордону через інтернет психотропні препарати. Хлопець планував продавати наркотики через інтернет-магазин. «Обвинувачений та його спільник, обвинувачення проти якого виділене в окреме провадження, знайшли у соцмережі магазин “Hansamarket”. В ньому замовили пігулки Orange Tesla, які містять психотропну речовину, відомому як “екстезі” за ціною 857, 33 доларів США. Однак розрахуватися необхідно було електронними грошима - біткоїнами», – йдеться у вироку Заставнівського районного суду від 3 листопада.

Буковинець для оплати цього замовлення 20 лютого 2017 року здійснив шість електронних переказів коштів з електронних гаманців на загальну суму 28 059 грн на банківський картковий рахунок своєї дівчини. В той же день, з даного банківського рахунку він перевів гроші через біткоїн-обмінник «E-BTC» на заздалегідь створений ними на сайті «Blockchain» електронний гаманець біткоїнів. А пізніше сплатив ними за замовлення 500 пігулок Orange Tesla із Нідерландів.

Іноземний продавець психотропів відправив таблетки посилкою через поштову компанію. Обвинувачений разом зі своїм спільником 29 березня 2017 року прийшли у поштове відділення № 18 «Укрпошти» в місті Чернівці по вулиці Комарова, 2 та отримали 500 пігулок. Після отримання посилки чоловіків затримали правоохоронці.

Також слідчі поліцейські встановили, що неповнолітній обвинувачений за попередньою змовою зі своїм спільником створили інтернеті магазин, через який продавали наркотики, а саме амфетамін, канабіс та «екстезі». Правоохоронці провели ряд обшуків в помешканні неповнолітнього. Юнак свою вину не визнавав і вказав, що він не причетний до продажу наркотиків. Однак після того, як поліція завершила розслідування, то буковинець зник, а його оголосили в розшук.

Колегія суддів Заставнівського районного суду заочно визнала неповнолітнього юнака винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за трьома статтями Кримінального кодексу України. Буковинцю призначили 10 років позбавлення волі. Однак, покарання неповнолітній відбуватиме з моменту його фактичного затримання.