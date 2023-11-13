41-річний мешканець Луцького району облаштував нарколабораторію в себе вдома

На Волині поліція викрила нарколабораторію з виготовлення амфетаміну в великих масштабах. За попередніми підрахунками, щомісяця четверо спільників заробляли близько півмільйона гривень. Під час обшуків у одного з підозрюваних виявили кілограм амфетаміну, захованого в стіні будинку.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, слідство встановило, що організував роботу банди 38-річний лучанин. Він керував роботою групи, відповідав за поділ грошей між спільниками, а також забезпечував транспортом та надавав різні вказівки для конспірації.

Він залучив трьох спільників. Зокрема, 41-річний мешканець Луцького району завідував роботою нарколабораторії та, маючи знання у хімії, виготовляв амфетамін. Наркоцех він організував у своєму ж будинку. 29-річний лучанин збував психотропи роздрібними партіями, а 21-річний мешканець Луцька отримував великі партії наркотиків, фасував та передавав організатору, або ж продавав.

Поліція провели обшуки у помешканнях підозрюваних. «Вилучили майже 2 кг речовини, схожої на амфетамін, обладнання для її виготовлення – скляні ємності, пластиковий посуд та каністри, електронні ваги, прекурсори та різні хімічні речовини тощо; декілька транспортних засобів, блокноти із записами протиправної діяльності та значні суми грошових коштів. До слова, 1 кг наркотичної речовини був захований прямо у стіні помешкання лаборанта», – йдеться у повідомленні.

Усе це скерували на дослідження, вартість вилученого сягає понад 1 млн грн. Окрім того, поліцейські з’ясували, що орієнтовний дохід спільників за цінами «чорного ринку» становив 500 тис. грн на місяць.

Організатору та лаборанту угрупування вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення наркотиків), їм загрожує від дев’яти до 12 років тюрми. Підозри отримали й двоє наркокур’єрів, щоправда, за іншою частиною цієї ж статті (ч. 2 ст. 307 ККУ). Їм загрожує від шести до десяти років тюрми.