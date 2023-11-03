Чоловіка з мішком виявили під час патрулювання території Смизької громади

На Рівненщині поліцейські випадково виявили перехожого з мішком конопель. Чоловік запевняв, що у мішку не наркотики, а гриби, які він начебто збирав у лісі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, під час патрулювання території обслуговування у четвер, 2 листопада, поліцейські офіцери Смизької громади зупинили з підозрілим мішком 30-річного місцевого жителя, який уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.

«На запитання про його вміст чоловік відповів – назбирав у лісі грибів. Утім, під час візуального огляду поліцейські побачили у мішку сумку з нарковмісними рослинами», – йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала кримінальне правопорушення та вилучила висушені рослини конопель.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.

Відомо, що чоловік раніше судимий за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом, а також потрапляв у поле зору правоохоронців за домашнє насильство.