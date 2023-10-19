Поліцейські провели обшуки у шістьох підозрюваних

Рівненська поліція викрила канал постачання наркотиків у Городищенський виправний центр. Встановлено, що у схемі були задіяні четверо в’язнів та двоє мешканців Львова, які перебували на волі та купували для засуджених наркотики.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, організував і налагодив наркотрафік 43-річний «смотрящий» виправного центру, який відбуває покарання за крадіжки. Замовлення на постачання метадону і канабісу робив львів’янину, який зі своїм спільником на волі купував наркотики та пересилав їх через службу доставки у Рівне. Натомість троє утриманців виправного центру продавали отримані наркотики серед засуджених.

«За силової підтримки роти поліції особливого призначення поліцейські вчора, 18 жовтня, спільно із працівниками установи, провели обшуки у підозрюваних. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи та ніші речові докази, які мають значення у справі», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років тюрми. Додамо, що наразі усім шістьом чоловікам вручили підозри за вказаною статтею.

Крім того, відносно 38-річного засудженого триває розслідування за вчинення шахрайських дій: під приводом розміщення оголошень про оренду квартир він брав завдаток у людей, а потім не виходив на зв’язок. У рамках кримінального провадження вже встановлено майже 50 потерпілих.