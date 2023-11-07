На Волині затримали 23-річного курсанта військової академії, який продавав психотропи. Хто саме постачав йому заборонені речовини, слідство поки не встановило. Наразі юнака затримали.

Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, 23-річний старший солдат налагодив у Володимирському районі на Волині канал постачання психотропу PVP. Правоохоронці задокументували декілька таких фактів.

«Кристалічну речовину він купував у невідомої особи, розфасовував у zip-пакети та систематично продавав клієнтам неподалік зупинки громадського транспорту. За свої послуги отримував грошові кошти, які коливались від 1000 до 4 000 грн», – йдеться у повідомленні.

Викрили курсанта цьогоріч, 30 жовтня, у Нововолинську. Його затримали, а також вручили підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (продаж наркотиків, вчинений повторно). У разі доведення вини юнаку загрожує від шести до десяти років тюрми з конфіскацією майна.