Наркоторговці торгували різними видами наркотиків та психотропів

Групу львівських наркоторговців судитимуть за торгівлю кокаїном, псевдоефедрином та МДМА. Наркотики постачали з країн Європи та Середземномор’я. За даними правоохоронців, щомісячний прибуток наркоторговців становив близько 12 млн грн.

Як повідомили у п’ятницю, 10 листопада, у СБУ прокуратурі Львівщини, до банди, яку організував 29-річний мешканець Львівщини, увійшли п’ятеро співучасників, вони налагодили систему збуту психотропів та наркотиків на території України.

За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, учасниками банди були родичі – чоловік і дружина, їхні рідні брат та сестра, а також товариш чоловіка. Одна зі співучасниць групи доставляла контрабандою з Польщі таблетки, у складі яких містився прекурсор псевдоефедрин. В подальшому на орендованій квартирі у Львові з них спеціальним методом випарювали «чистий» псевдоефедрин. Останній відправляли у Дніпро, де його переробляли на психотропну речовину та збували.

Під час обшуків у наркоторговців вилучили наркотики і зброю

Окрім цього, фігуранти закуповували кокаїн та МДМА з метою збуту наркозалежним особам. Наркотики продавали на всій території Україн через поштові відправлення. Орієнтовна сума щомісячного прибутку від наркобізнесу сягала близько 12 млн грн.

Під час обшуків в учасників банди вилучили наркотичні засоби на близько 3 млн грн (близько 3 кг прекурсору псевдоефедрин, понад 260 г кокаїну), гроші, вогнепальну зброю та інші докази.

Затриманим інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення та виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 311 ККУ). А також двом з них ще контрабанду прекурсорів та незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 ККУ). На сьогодні розслідування справи завершили та скерували матеріали до суду.