Інспектор торгував наркотиками у Дрогобицькій виправній колонії

Львівський апеляційний суд 6 листопада підтвердив вирок для колишнього інспектора Дрогобицької виправної колонії №40 Назарія Герасима за торгівлю наркотиками. Йому присудили шість років тюрми з конфіскацією майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, молодший інспектор відділу нагляду та безпеки державної установи «Дрогобицька виправна колонія №40» Назарій Герасим торгував наркотиками в колонії. Він працював у секторі максимального рівня безпеки, де відбувають покарання засуджені за особливо тяжкі злочини.

З метою збуту наркотиків ув’язненим, він придбав 38 грамів канабісу, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, незаконно проніс його на територію установи, заховавши шприци з наркотиками за ременем.

Його затримали оперативники установи виконання покарань. Згодом його звільнили з посади.

У суді обвинувачений свою вину визнав частково. Він пояснив, що помітив пакунок зі шприцами біля шлагбаума при в’їзду в колонію та, розуміючи, що там бути заборонена речовина, вирішив підняти та самостійно віднести їх оперативникам у колонії. У той час і був затриманий.

У червні цього року Дрогобицький міськрайонний суд визнав Назарія Герасима винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ). Вироком суду йому призначили шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цей вирок підтвердив Львівський апеляційний суд.