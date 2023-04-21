Мешканця Закарпаття засудили до дев’яти років тюрми за торгівлю метамфетаміном і канабісом. 34-річного чоловіка викрили ще у жовтні 2021 року, під час обшуків у нього виявили 30 розфасованих доз наркотиків, вину у суді закарпатець визнав лише частково.

Як у п’ятницю, 21 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, мешканець Мукачівщини у своєму будинку зберігав розфасовані у зіп-пакети, шприци та згортки фольги психотропи та наркотики. Близько тридцяти готових до збуту доз заборонених речовин правоохоронці виявили в обвинуваченого під час санкціонованого обшуку. Згодом експертиза підтвердила, що це – метамфетамін і канабіс.

«Протиправну діяльність закарпатця викрили у жовтні 2021 року, тоді ж його затримали. Певний час він перебував під вартою, а на його майно – три транспортні засоби – було накладено арешт. Вину у скоєнні наркозлочину визнав лише частково», – йдеться у повідомленні.

Мешканця Мукачівщини суд визнав винним за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту). За скоєне чоловік отримав дев’ять років позбавлення волі. Наразі вступ вироку в законну силу очікується.