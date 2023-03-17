Вдома в ужгородця виявили кокаїн, марихуану, велику кількість готівки і зброю

Поліція затримала 31-річного мешканця Ужгорода за продаж метамфетаміну на 1,5 млн грн. Крім того, у нього вдома виявили пакунки з кокаїном, марихуаною та велику кількість готівки. За даними правоохоронців, ужгородець забезпечував дрібних наркоторговців метамфетаміном, який розповсюджували по всьому Закарпаттю. Наразі наркодилер перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 17 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, схему ввезення важких наркотиків на території області організував 31-річний ужгородець. Правоохоронці затримали його під час передачі партії метамфетаміну. Загальна вага наркотику склала майже 1 кг на майже 1,5 млн грн.

«Поліція провела обушки вдома та в автомобілі підозрюваного. Серед вилученого – пакунки з кокаїном, марихуаною та велика кількість готівки в іноземній та національній валюті», – зазначили у поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що для передачі товару підозрюваний продумав схему, за якою залишив розфасований метамфетамін у своєму авто, звідки покупець мав забрати його в обумовлений день і час. Затримали зловмисника під час одержання від покупця наркотиків 3,2 тис. доларів як частини суми за метамфетамін.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ (продаж наркотиків). Наразі вирішується питання про обрання 31-річному ужгородцю запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.