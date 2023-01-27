За продаж наркотиків парі із Закарпаття загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Закарпатська поліція затримала 29-річного чоловіка та його 22-річну співмешканку за торгівлю метамфетаміном. Відомо, що пара продавала наркотики у власному будинку при трирічній дитині. Затримали фігурантів справи після чергового продажу дози метамфетаміну одному з клієнтів. Обоє зараз перебувають у СІЗО, за скоєне продавцям наркотиків загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 27 січня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 29-річний чоловік та його 22-річна співмешканка налагодили схему збуту метамфетаміну на території Виноградівського району. Раніше закарпатець вже мав проблеми із законом і неодноразово затримувався за продаж наркотиків. Зараз кілька справ щодо нього розглядаються у суді.

«Зустріч зі своїми клієнтами зловмисники призначали у себе вдома, попри те, що в будинку разом з ними проживала і 3-річна дитина фігурантки. Наркоторговців затримали під час передачі дози черговому покупцеві. З місця події слідчі вилучили розфасований у згортки метамфетамін та гроші», – йдеться у повідомленні.

Наразі обоє фігурантів справи перебувають у слідчому ізоляторі, їм повідомили про підозру у за ч. 2 ст. 307 ККУ (торгівля наркотиками). Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. За скоєне парі наркоторговців загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.