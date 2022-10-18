Із лісової плантації поліцейські вилучили понад 600 рослин коноплі

На Закарпатті затримали двох місцевих мешканців, які серед лісу посадили коноплі на 18 млн грн. Плантація була розташована у важкодоступному місці: дістатися до неї можна було лише човном через Тису. Ділянка була під цілодобовим відеонаглядом. На місці поліція виявили понад 600 рослин коноплі, яку двоє закарпатців планували продати закордоном. За даними слідства, зловмисники регулярно доставляли канабіс до Угорщини через ліс. Під час обшуків у фігурантів вилучили спецтехніку, тепловізор, камери та зброю. Зараз обоє перебувають під вартою, за скоєне їм загрожує до 12 років тюрми.

Як у вівторок, 18 жовтня, повідомила прес-служба Нацполіції, йдеться про 31-річного та 26-річного мешканців Берегівського району, які на серед лісу вирощували коноплі елітних сортів. Насіння закарпатці купили через інтернет. Саму ділянку обладнали камерами, через які вели цілодобове спостереження за посівом.

«Закарпатці облаштували наркоплантацію на території Берегівського району, у важкодоступній частині лісового масиву, поблизу запливу річки Тиса. Її розмір складав близько одного гектара, а дістатися її можна було лише на спецтранспорті або на катері», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що фігуранти справи – мешканці села Велика Паладь. Із наркоплантації правоохоронці вилучили понад 600 рослин коноплі. Правоохоронці додають, що закарпатці готувались до контрабанди канабісу в Угорщину. Вартість вилученого – близько 18 млн грн.

Затримали чоловіків у момент, коли вони приплили на човні обробляти посів. «Правоохоронці вилучили кущі рослин конопель різних розмірів, обладнання для культивування та насіння рослин конопель, тепловізор, рацію, сервер, три одиниці зброї з набоями, гроші в національній та іноземній валюті. Крім того, вилучено три автомобілі, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності», – повідомляють у поліції.

Наразі обом закарпатцям оголосили про підозру за ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину), ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотиків в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 307 (продаж наркотиків), ч. 2 ст. 310 ККУ (вирощування конопель). Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Обом загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.