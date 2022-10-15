За скоєне 21-річній мешканці Івано-Франківська загрожує до шести років тюрми

Поліція затримала 21-річну мешканку Івано-Франківська після отримання партії наркотиків на пошті. За даними правоохоронців, дівчина отримала посилку з канабісом (марихуаною) на 280 тис. грн. Вага відправлення – близько кілограма. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини злочину.

Як у суботу, 15 жовтня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 21-річну місцеву мешканку затримали при одержанні партії наркотиків у поштовому відділенні. У посилці, які отримала дівчина, були два пакети з канабісом вагою близько 1 кг.

«Оперативники викрили 21-річну мешканку Івано-Франківська під час отримання посилки з партією наркотиків. Вартість наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 280 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів). Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліцейські з’ясовують усі обставини злочину, шукають спільників фігурантки справи та перевіряють походження наркотиків. Увесь вміст посилки уже відправили на експертизу.