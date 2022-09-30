Затримали 30-річного водія BMW з Миколаєва ще у березні 2022 року

30-річного мешканця Миколаєва посадили на дев’ять років за перевезення понад 2 кг наркотика PVP, розфасованого в упаковки для соку. Наркоторговця затримали на блокпосту в Тлумачі у березні 2022 року. Весь товар від чоловіка вилучили, його вартість становила майже 10 млн грн.

Про вирок перевізнику наркотиків із Миколаєва у четвер, 29 вересня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. 21 березня 2022 року 30-річного водія BMW Brilliance зупинили правоохоронці на блокпосту в Тлумачі. Під час перевірки у машині знайшли наркотики: поліція тоді повідомляла про близько 3 кілограми PVP, які чоловік перевозив в упаковках від соку.

«Правопорушник перевозив автомобілем BMW Brilliance для збуту понад 2,4 кг психотропної речовини PVP. У березні 2022 року чоловіка зупинили на блокпості у Тлумацькій тергромаді. Під час огляду авто працівники поліції та СБУ виявили наркотик розфасований в упаковки для соку. Вартість вилученого на «чорному ринку» становить близько 10 млн грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 30-річного мешканця Миколаєва винним за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконний обіг психотропних речовин в особливо великих розмірах) та призначив йому дев’ять років позбавлення волі.