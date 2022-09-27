27-річному мешканця Чернівців, який керував інтернет-магазином випічки з марихуани, присудили дев’ять років та шість місяців тюрми. Один із його спільників також отримав дев’ять років ув’язнення, інший – чотири. Як зазначається у вироку, всі троє фігурантів займалися продажем наркотиків через Telegram, кожен мав свою роль: хтось фасував, хтось робив закладки, а хтось – доставляв кекси з наркотиками.

Про вирок 27-річному організатору інтернет-магазину наркотиків повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у вівторок, 27 вересня. За даними слідства, мешканець Чернівців створив інтернет-магазин у Telegram та разом зі кількома знайомими торгував канабісом і кексами з марихуани. До діяльності магазину обвинувачений долучив свою 26-річну співмешканку та 20-річного товариша.

«Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі – контроль за діями, пошук покупців, розфасовка та закладка наркотиків. З листопада 2019 по травень 2020 року особи продавали наркотики через інтернет-магазин, який створили у Telegram. Розфасований у зіп-пакети канабіс розповсюджували методом закладок. Окрім наркотиків, реалізовували випічку з марихуани (кекси)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Розрахунок за продані наркотики торговці отримували на спеціально створені рахунки у платіжному сервісі EasyPay. За інформацією правоохоронців, упродовж семи місяців група продала наркотиків на понад 200 тис. грн.

Продавців наркотиків визнали винними за ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконний обіг наркотиків) 27-річного організатора засудили до 9 років та 6 місяців позбавлення волі, а двох його спільників до 9 та 4 років позбавлення волі.