Жінку затримали біля одного з поштових відділень після отримання партії наркотиків

Поліція затримала 38-річну мешканку Хмельницького, яка закопувала закладки великими партіями для інших наркокур'єрів. У неї вдома знайшли майже кілограм так званих «солей», вартістю в близько 500 тис. грн. Відомо, що закладки в подальшому продавали у Хмельницькому та Луцьку. За скоєне їй загрожує до 12 років тюрми.

Про затримання жінки стало відомо у понеділок, 19 вересня, після повідомлення департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Як встановило слідство, 38-річна мешканка Хмельницького працювала в одному з інтернет-магазинів, що продавав наркотики. Вона отримувала через поштовий зв’язок заборонений товар, фасувала його та робила «мастер-клади» – закладки з великою кількістю наркотичних засобів, для подальшого продажу у Хмельницькому та Луцьку.

Жінку затримали на гарячому, під час отримання на пошті чергової партії наркотиків. «Під час проведення першочергових слідчих дій у зловмисниці вилучили близько кілограма pvp солей, готові до збуті закладки з психотропною речовиною, електроні ваги та засоби для фасування. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить приблизно пів мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

Хмельничанку затримали, їй повідомили про підозру за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків). За скоєне їй загрожує до 12 років ув'язнення.