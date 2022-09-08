Під час обшуків у наркоторговців поліція виявила півкілограма канабісу

Хмельницький суд призначив шість з половиною років тюрми екс-рятувальнику, який займався продажем наркотиків. В 2020 році чоловік разом зі спільниками доставляв наркотики та психотропи через пошту гуртовими партіями. Відомо, що йому допомагав ще один працівник ДСНС та цивільний мешканець Хмельницького: вони вже отримали по три роки умовно. Натомість організатору схеми суд призначив значно суворіше покарання.

Про вирок суду стало відомо у четвер, 8 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановило слідство, колишній працівник пожежно-рятувального загону налагодив схему з продажу наркотиків та психотропів гуртовими партіями.

В орендованому приміщенні у Хмельницькому він разом зі спільниками формував та зберігав пакунки із наркотиками. Згодом він через пошту продавав їх як на території Хмельниччини, так і на території всієї України.

«Під час чергової спроби збуту фігурантів було затримано, а заборонені в обігу речовини – вилучено. Загалом у ході санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено майже півкілограма канабісу та понад 125 г амфетаміну, у тому числі підготовлені до відправки споживачам», – зазначає прокуратура.

Одразу після затримання прес-служба Державного бюро розслідувань повідомляла, один з затриманих спільників був цивільним, а інший – також працював у ДСНС.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у порушенні ч.2, ч.3 ст. 307 ККУ (збут наркотиків) та призначив йому шість років і шість місяців тюрми з конфіскацією майна. Двох його спільників раніше засуджено до трьох років умовно.

Вирок суду поки не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.