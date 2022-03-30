За продаж наркотиків в особливо великих розмірах їм загрожує до 12 років тюрми

У Хмельницькому поліція викрила злочинну групу, яка займалась продажем наркотиків у великих розмірах. В помешканнях та автомобілях наркоторговців знайшли наркотики та прекурсори на 2,5 млн грн. Організували банду двоє братів-близнюків з Хмельницького, наразі вони затримані. Їм загрожує до 12 років у тюрмі.

Як повідомили у прес-службі поліції Хмельниччини, співорганізаторами групи були брати-близнюки з Хмельницького. Також до складу групи входили мешканці міста та області, які займалися роздрібним збутом наркотиків. Наразі повне коло осіб встановлюється.

«Правоохоронці провели ряд обшуків за місцем проживання, гаражних приміщеннях та автомобілях фігурантів. У ході обшуків вилучили рекордну за останній час кількість наркотиків: близько 5 кг амфетаміну, 7 кг канабісу, прекурсори, обладнання для виготовлення наркотиків, електронні ваги, вже розфасовані для продажу наркотики, пакувальний матеріал тощо. А також мобільні телефони та іншу техніку, яка використовувалась у злочинній діяльності, й кошти, отримані від продажу наркотиків», – йдеться у повідомленні.

Вартість вилучених наркотиків становить близько 2,5 млн грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 і ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків). Санкція статті передбачає ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна. Після проведення ряду експертиз буде вирішуватись питання про додаткові кваліфікації злочинної діяльності членів групи. Двоє організаторів групи були затримані, наразі вони перебувають у СІЗО.