За продаж наркотиків вісьмом учасникам злочинної групи загрожує до десяти років тюрми

На Хмельниччині поліція викрила групу наркоторговців, які в місяць заробляли понад 350 тис. грн. Організатором групи був 59-річний громадянин Росії, який мав вже не одну судимість. В ході 30 обшуків правоохоронці вилучили не лише наркотики, а й великий арсенал зброї. Наразі все це вилучили, а вісьмох фігурантів доправили до суду для обрання запобіжного заходу.

Про викриття наркоторговців повідомила прес-служба поліції Хмельниччини у четвер, 24 березня. Лідером групи був 59-річний мешканець міста Славута, громадянин Росії. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і мав широке коло зв’язків у кримінальному світі.

«Він чітко розподілив ролі серед членів групи: там були «хіміки», «закладчики», «фасувальники», «кур’єри». Правоохоронці задокументували близько двох десятків фактів збуту зловмисниками наркотиків. Щомісячний обсяг прибутку, який члени злочинної групи отримували від наркоторгівлі, становив понад 350 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Поліція провела 30 обшуків, в ході яких вилучили прекурсори, обладнання для виготовлення наркотиків, а також суттєвий запас незареєстрованої зброї різного калібру.

Наразі вісьмох фігурантів затримано. Їм оголосили підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення наркотиків). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Після завершення експертиз буде вирішуватись питання про додаткові кваліфікації злочинної діяльності затриманих.

«Також в процесі документування діяльності злочинної групи в поле зору працівників поліції потрапило чимало осіб з оточення зловмисників, які хоч і не були причетні до злочинної діяльності, але вели антисоціальний і паразитичний спосіб життя та старанно ухилятися від мобілізації. Ці чоловіки теж отримали від поліції профілактичний «подарунок» — повістку до військкомату», – зазначили у поліції.