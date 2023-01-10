Жінку затримали біля відділення пошти з психотропами на 500 тис. грн

Хмельницький суд призначив п'ять років тюрми 39-річній жінці за збут психотропів. Закладчицю затримали восени біля відділення пошти, звідки вона забирала партію заборонених речовин. Жінка зізналась у скоєному і пояснила, що працювати закладчицею вирішила через скрутне матеріальне становище. Суд взяв до уваги її розкаяння і призначив їй лише п'ять років тюрми, хоча стаття про збут наркотиків передбачає мінімум дев'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, 39-річну мешканку Хмельницького затримали у вересні минулого року біля відділення пошти, коли вона забирала партію психотропів. Під час першочергового обшуку в неї одразу вилучили частину психотропів. Після цього вона пішла у вбиральню і намагалась викинути решту згортків з забороненими речовинами, але їй завадили правоохоронці.

Жінка забрала з відділення пошти посилку з психотропами, які планувала продавати у Хмельницькому. Заборонені речовини вилучили під час обшуку

Як встановили слідчі, жінка купувала амфетамін, 4-ММС та PVP через інтернет, розфасовувала у згортки та збувала методом «закладок» у Хмельницькому. «Загалом під час проведення обшуку в помешканні засудженої правоохоронці вилучили близько 1 г амфетаміну, 639 г особливо небезпечних психотропних речовин PVP та 4-ММС, електронні ваги, прозорі пакети для фасування та рукавички», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Як розповіла у суді обвинувачена, на роботу закладчицею вона погодилась через брак грошей. Свою провину визнала і просила суворо не карати. Відомо, що у жінки на утриманні є неповнолітня дитина.

Судове засідання у цій справі відбулось 5 січня. Суддя Сергій Баєв визнав жінку винною у порушенні ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків) і призначив їй п'ять років тюрми з конфіскацією усього майна. За проведені експертизи жінка повинна заплатити 7,7 тис. грн.

Вирок поки що не набрав законної сили, протягом 30 днів сторони можуть подати апеляції.