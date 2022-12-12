Під час обшуків у 59-річного фігуранта справи виявили 25 кг канабісу

59-річного мешканця села Самчики неподалік Старокостянтинова посадили на дев’ять років з конфіскацією майна за торгівлю наркотиками. Чоловіка затримали ще два роки тому. За даними поліції, він постачав наркотики 50-річному місцевому таксисту, який продавав канабіс порційно. Під час обшуків у 59-річного чоловіка правоохоронці виявили понад 25 кг канабісу.

Про вирок мешканцю села Самчики повідомила прес-служба поліції Хмельницької області у понеділок, 12 грудня. Правоохоронці зазначають, що фігуранта справи разом із його спільником – 50-річним таксистом – затримали у листопаді 2020 року.

«Під час обшуку в будинку 59-річного чоловіка поліцейські виявили і вилучили 6 мішків із канабісом загальною вагою понад 25 кг, 16 рослин конопель, ваги, декілька мобільних телефонів, записники тощо, а також самозарядний пістолет калібру 9 мм, виготовлений шляхом перероблення саморобним способом сигнального (стартового) пістолета «ПСШ 790» та набої до нього», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці уточнюють, що таксист отримав вирок у травні 2022 року. Відтак Старокостянтинівський районний суд розглянув справу головного підозрюваного і визнав 59-річного постачальника наркотиків винним за ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 ККУ (виготовлення та збут наркотиків в особливо великих; незаконне поводження зі зброєю). Суд призначив фігуранту справи 9 років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла.