Працівники колонії на Тернопільщині знайшли наркотики у посилці з рушником, яку надіслали 28-річній ув'язненій. Наркотики були зашиті у рушник. Відомо, що посилка надійшла з Львівської області, однак хто саме її відправив – наразі невідомо. Відправника встановлюють правоохоронці.

Про незвичний інцидент прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у вівторок, 29 листопада. Зазначається, що посилку надіслали 28-річній ув'язненій Добриводської виправної колонії.

«У ході перевірки стало відомо, що передача надійшла із Львівської області. Адресувалася вона 28-річній ув'язненій. Оглядаючи речі, охоронці знайшли білу порошкоподібну речовину, яка була зашита у рушник», – йдеться у повідомленні.

Про знахідку черговий повідомив у відділення збаразької поліції. Порошок вилучили і направили на експертизу. Щодо випадку поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 307 ККУ (незаконне пересилання наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років тюрми. Хто саме надіслав ув'язненій посилку, встановлює слідство.

Додамо, що у в'язням виправних закладів неодноразово намагаються передати наркотики, заховані у неочевидні предмети. До прикладу, у липні цього року охоронці однієї з колоній Хмельниччини виявили наркотичні таблетки у салаті олів'є, який передали в'язню.

Також у квітні цього року працівники Рівненського слідчого ізолятора виявили наркотики у еклерах, надісланих 22-річній засудженій.