Банду викрили ще в червні, в вересні сімом її учасникам вручили підозри

Слідчі вручили підозри сімом учасникам банди, які постачали наркотики у колонію на Рівненщині. Схему організував в'язень, до справи він залучив ще двох ув'язнених та чотирьох людей на волі. Частину наркотиків в'язні залишали собі, решту продавали. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про вручення підозр стало відомо у середу, 21 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, наркобізнес в колонії на Сарненщині організував так званий «смотрящий». Він залучив ще двох ув’язнених та трьох знайомих за межами установи: двох мешканців Вараша та рівнянку.

«Учасники організованої групи налагодили схему постачання до закладу наркотичних речовин – канабісу, бупренорфіну, метадону та трамадолу. Використовуючи корупційні зв’язки, вони залучили до свого «бізнесу» працівника, котрий мав право входу на територію колонії у зв’язку із виконанням трудових обов’язків», – йдеться у повідомленні.

Заборонені речовини надходили співучасникам різними партіями через поштовий сервіс. Ті їх збирали та формували в одну передачу, яку за винагороду кур’єр доставляв у заклад. Іноді пакунки просто перекидали через паркан. Частину наркотиків засуджені лишали для власного використання, ще частину продавали іншим ув’язненим. Діяльність зловмисників викрили у червні цього року.

Сімом учасникам банди слідчі повідомили про підозру за ч.2 і ч.3 ст. 307 ККУ (пересилання наркотиків у місця позбавлення волі).

Окрім цього, органіхатору схеми додатково повідомили про підозру за ч.2 ст. 255-1 ККУ (встановлення злочинного впливу в установі відбування покарань). Кур'єр отримав також підозру за ч.3 ст. 354 ККУ (отримання неправомірної вигоди).

Учасникам банди загрожує від дев'яти до 12 років ув'язнення. Організатору ж загрожує навіть до 15 років тюрми з конфіскацією майна.