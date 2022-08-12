Під час обшуку поліція вилучила наркотики, прекурсори та зброю

На Рівненщині затримали 40-річного колишнього міліціонера, який займався продажем наркотиків. Відомо, що до початку «кар'єри» у наркобізнесі він працював у відділі боротьби з наркозлочинами. До схеми він залучив трьох мешканців області, які постачали йому наркотики та психотропи. Наразі чоловіка затримали, згідно з рішенням суду, на час слідства він перебуватиме під домашнім арештом. У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми.

Про викриття екс-міліціонера стало відомо в п'ятницю, 12 серпня. «Наркодилер у минулому проходив службу у обласному підрозділі боротьби з наркозлочинами. Після звільнення з міліції, будучи обізнаним в оперативній роботі, він вирішив перейти на іншу сторону закону та почав займатися оборудками з наркотиками», – йдеться у повідомленні прес-служби департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, чоловік замовляв товар у трьох жителів області, які виготовляли та постачали йому наркотики. Після цього екс-міліціонер продавав метамфетамін наркозалежним особам з рук у руки. Правоохоронці провели оперативні закупки у зловмисника. Експертиза підтвердила, що придбана речовина – метамфетамін, тож 40-річного продавця наркотиків затримали.

Поліцейські провели у фігурантів справи обшуки, під час яких знайшли метамфетамін, канабіс, прекурсори, зброю, набої, гроші, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.

Чоловікові вручили підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво чи збут наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід: чоловік перебуватиме під домашнім арештом. Також незабаром повинні вручити підозри іншим трьом фігурантам справи.