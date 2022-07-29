Жінки привернули увагу інспекторів патрульної поліції, порушивши ПДР

У місті Сарни на Рівненщині патрульні поліцейські випадково викрили двох закладчиць. Пішохідки привернули до себе увагу, порушивши ПДР. Під час поверхневої перевірки в них знайшли закладки та прилади для вживання наркотиків.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, закладчиць виявили близько 22:00 у четвер, 28 липня. Увагу інспекторів патрульної поліції привернули дві жінки, які на вулиці Белгородській у місті Сарни порушили правила дорожнього руху. Ними виявилися 28-річна та 21-річна мешканки міста Шепетівка.

«Жінки помітно нервували, тож поліцейська провела їм поверхневу перевірку. У 28-річної жінки виявили поліетиленові пакетики з білою та зеленою речовиною зовні схожою на наркотичну, також близько двадцяти закладок. А у 21-річної громадянки виявили приладдя для вживання наркотичних речовин», – йдеться у повідомленні.

Патрульні склали на жінок постанови за ч.1 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами). За це їм загрожує до 255 грн штрафу.

Також на місце викликали слідчо-оперативну групу. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, всі наркотики правоохоронці вилучили на експертизу. Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років ув'язнення.