Поліція вилучила 640 закладок з наркотиками і психотропами, загальною вагою 200 грам

У місті Вараш на Рівненщині поліція затримала 25-річного дилера наркотиків. У нього вилучили 640 закладок з наркотиками та психотропами. Відомо, що правоохоронці викрили його завдяки очевидцям, які звернулись до поліції через підозрілих людей у готелі. Разом з затриманим було четверо людей, чи брали вони участь у продажі наркотиків, з'ясовує слідство.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про підозрілих осіб в готелі Вараша надійшло до близько 19:30 у середу, 1 червня.

«Під час перевірки та огляду двох кімнат, у яких перебували п’ятеро осіб, двоє із яких неповнолітні, поліцейські виявили 640 закладок із наркотичними засобами та психотропними речовинами загальною вагою близько 200 грамів, один згорток із марихуаною, ваги, скотч та пакети для фасування», – йдеться у повідомленні.

25-річного мешканця Острога слідчі затримали, наразі він перебуває в СІЗО. Відомо, що зловмисник уже потрапляв у поле зору поліцейських за вчинені майнові злочини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 307 ККУ (незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів). Вилучені препарати відправили на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу наркоторгівцю.