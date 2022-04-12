Наркотики, заховані у посилці, виявили чергові слідчого ізолятора

37-річний мешканець Рівного намагався передати 22-річній засудженій еклери, в яких були заховані наркотики. Втім, черговий СІЗО після перевірки посилки звернувся до поліції. Слідчим рівнянин заявив, що про вміст пакунка він нічого не знав, оскільки передати його попросили невідомі.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, виклик про інцидент надійшов до поліції близько 19:00 у понеділок, 11 квітня. Черговий слідчого ізолятора повідомив, що мешканець Рівного намагався передати наркотики 22-річній ув'язненій.

Загалом у посилці було п'ять таблеток, які заховали у еклери. Поліцейським чоловік пояснив, що про вміст посилки він не знав, оскільки передати її просили невідомі. Хто саме, наразі встановлюють слідчі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут та зберігання наркотиків). Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Додамо, що протягом однієї доби, 11 квітня, рівненська поліція задокументувала 10 наркозлочинів. Зокрема, цього ж дня затримали пару закладчиків, які закопували пакунки з наркотиками у районі вулиці Макарова в Рівному.