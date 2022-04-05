До схеми з продажу наркотиків були залучені троє засуджених та ще троє людей на волі

На Рівненщині поліція викрила групу наркоторгівців, які постачали наркотики до Городоцького виправного центру. Угруповання організував один з засуджених, до цієї справи він залучив трьох утриманців центру та ще трьох людей на волі. Отримані посилки з наркотиками та сильнодіючими медикаментами він продавав засудженим. Поліція розслідує деталі справи, фігурантам загрожує до десяти років ув'язнення.

Про викриття наркоторгівців прес-служба поліції Рівненщини повідомила у вівторок, 5 квітня. Слідчі встановили, що до злочинної групи, яка займалась постачанням наркотиків до Городоцького виправного центру, входили семеро осіб. Причетним до наркобізнесу виявився мешканець Києва, двоє рівнян та четверо засуджених.

«Організував і налагодив наркотрафік один із утриманців виправного центру, який відбуває покарання за майнові злочини. Він робив замовлення киянину, який купував наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські препарати, надсилав їх через одну із служб доставки у Рівне. Посилки отримували двоє жителів обласного центру, які вже налагодили канал постачання безпосередньо у колонію: вони перевозили наркотики на таксі, де в обумовленому місці вже їх отримували засуджені, залучені до виконання контрагентських робіт. Сам товар уже реалізовувався серед утриманців виправного центру», – йдеться у повідомленні.

Під час документування оперативники викрили чотири факти їхньої злочинної діяльності. У понеділок, 4 квітня, поліцейські провели обшуки у виправному центрі, а також за місцем проживання спільників. Вони вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, а також скляну ємність із білим порошком.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків) та ч.3 ст. 321 ККУ (незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів). Учасникам наркобанди загрожує від шести до десяти років тюрми. Відомо, що 5 квітня шістьом фігурантам обрали запобіжні заходи: протягом 60 діб вони перебуватимуть під вартою.