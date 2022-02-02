За місяць рівненський школяр вторгував на закладках 10 тис. грн

Рівненські оперативники викрили 16-річного учня ліцею з 5 пакетиками наркотичних речовин, 45 пакетиків він встиг розкласти у Рівному. Хлопець зізнався, що наркотичні речовини придбав через телеграм-канал і протягом місяця вторгував 10 тис. грн. А почав робити закладки нібито через фінансові труднощі в сім’ї.

Про затримання на вул. Макарова у Рівному 16-річного закладчика наркотичних речовин поліція Рівненської області повідомила у середу, 2 лютого. У його рюкзаку виявили 5 пакетів з наркотичною речовиною, ще 45 пакетів він встиг розкласти у різних частинах Рівного. Загальна вартість вилучених речовин становить близько 20 тис. грн.

«Він зізнався поліцейським, що нарковмісні речовини придбав оптом через один із телеграм-каналів. Купував LSD, марихуану, наркотичну сіль, амфетамін… фасував та розкладав відповідно до замовлень», — ідеться у повідомленні поліції.

Підліток одержував 80 грн за один пакетик проданої речовини. За місяць вторгував близько 10 тис. грн. Поліцейським розповів, що сам наркотиків не вживає і що почав робити закладки нібито через фінансову скруту у сім’ї.

Усі вилучені речовини надіслано на експертизу. У рюкзаку підлітка поліцейські також виявили та вилучили стартовий пістолет і кастет. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних та психотропних речовин) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне носіння холодної зброї).