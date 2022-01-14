Санкція статті передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна

У Луцьку поліцейські затримали 17-річного закладчика, який мав при собі 150 грамів Альфа-PVP. Як повідомляють слідчі, за місяць юнак встигав зробити близько 500 закладок і заробляв на цьому до 90 тис. грн. У помешканні хлопця провели обшук, там поліцейські знайшли 450 грамів Альфа-PVP та півсотні закладок, що за цінами «чорного ринку» становить близько 300 тис. грн. Наразі юнак перебуває у СІЗО, у разі доведення вини в суді йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, наркокур'єра затримали співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в четвер, 13 січня. При собі 17-річний юнак мав 150 грамів Альфа-PVP та дві закладки з цим же психотропом.

«Наркозловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту наркотиків та психотропів, надсилав поштові відправлення із забороненими речовинами по Україні, залишав для потенційних клієнтів мастер-клади та закладки на території Луцька й Волинської області. Щомісячно фігурант реалізовував близько 500 закладок та отримував за це дохід – 70-90 тис. гривень», – йдеться в повідомленні.

Вдома у наркоторговця поліцейські знайшли 450 грамів Альфа-PVP, понад 30 готових закладок, вагою 50 грамів, електронні ваги, зіп-пакети, мобільний телефон та дві банківські карти. Ці речі направили на експертизу криміналістам. У поліції додають, що вартість вилучених психотропів становить понад 300 тис. грн за цінами «чорного ринку».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання та збут наркотиків або психотропних речовин в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає ув'язнення від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна. Наразі наркодилер перебуває у СІЗО, незабаром йому повинні вручити підозру.