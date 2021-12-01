В грудні 2020 року Ратнівський районний суд призначив одинадцятикласнику шість років колонії

Ратнівський районний суд закрив справу проти одинадцятикласника з селища Ратне, якого рік тому засудили до шести років тюрми за торгівлю канабісом. За словами адвоката Віталія Жуковського, справу закрили через те, що після завершення досудового розслідування матеріали до суду передали з запізненням. Захисник все ж наполягатиме на виправдувальному вироку.

Про закриття справи повідомив адвокат Віталій Жуковський журналістам видання «Бабель». За його словами, Ратнівський районний суд закрив справу на підставі того, що після завершення досудового розслідування матеріали до суду передали з запізненням. Прокуратура і захист можуть оскаржити рішення суду. Віталій Жуковський заявив, що вимагатиме виправдувального вироку.

Нагадаємо, 23 грудня 2020 року Ратнівський районний суд призначив одинадцятикласнику з Ратного шість років колонії за продаж канабісу. У суді йшлось про два епізоди, коли юнак продавав наркотик. Першого разу за 3 грами канабісу хлопець отримав 440 грн, наступного разу за 8 грам наркотику отримав 700 грн.

Родичів юнака цей вирок обурив, вони подали апеляцію. 25 березня Рівненський апеляційний суд звільнив хлопця з-під варти та змінив йому запобіжний захід не особисте зобов'язання. Крім того, суд скерував справу повторно на розгляд першої інстанції.