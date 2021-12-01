Поліція затримала наркоторговців, які продавали амфетамін, у березні 2020 року

Луцький міськрайонний суд постановив ув’язнити чотирьох наркоторговців, які продавали амфетамін. Групу наркоторговців викрили поліцейські в березні 2020 року. У суді слідчі довели, що чоловіки замовляли амфетамін в інтернеті, згодом фасували його та продавали на території області у вигляді закладок. Організатор групи, який вже мав судимість, отримав 9 років тюрми, його брат – 7 років, ще двоє спільників отримали обмеження волі на 5 років.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 листопада, на початку 2020 року вже судимий за крадіжку житель Луцька організував групу наркоторговців. До продажу амфетаміну він залучив ще трьох чоловіків, які раніше не мали судимостей. Зазначається, що у групі був чіткий поділ обов’язків та жорстка дисципліна. Також відомо, що один з учасників був братом організатора, втім, невідомо, чи саме рідним братом, чи двоюрідним.

Амфетамін замовляли в інтернеті, забирали з «Нової пошти» додому до одного з учасників банди і вже там фасували. Продавали наркотик через Телеграм, після отримання оплати дозу закопували як закладку. Поліцейські викрили та затримали наркоторговців 19 березня 2020 року.

У суді обвинувачені лише частково визнали провину. Втім, суддя Ігор Ясельський визнав організатора банди винним у порушенні ч.2 ст. 306 ККУ (використання коштів, здобутих від продажу наркотиків) та ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин). Йому призначили ув’язнення на 9 років та 3 місяці з конфіскацією майна.

Його брату, який замовляв амфетамін в інтернеті та займався адмініструванням Телеграм-чату, призначили 7 років тюрми з конфіскацією майна. Також двоє учасників групи, які розкладали закладки, отримали по 5 років обмеження волі. Оскаржити вирок можна протягом 30 днів в апеляційному суді.