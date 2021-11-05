Незабаром чоловікові вручать підозру одразу за двома статтями ККУ

У Луцьку прокуратура викрила нарколабораторію, яку житель міста облаштував у себе вдома. У п'ятницю, 5 листопада, правоохоронці знайшли в його помешканні прекурсори, обладнання для виготовлення наркотиків та амфетамін. Невдовзі чоловікові вручать підозру за двома статтями ККУ, одна з них передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років.

Про виявлену нарколабораторію повідомила прес-служба прокуратури у п'ятницю, 5 листопада. Слідство вважає, що житель Луцька облаштував у своєму помешканні лабораторію, у якій виготовляв амфетамін. Вік чоловіка у прес-службі наразі не уточнюють.

«У ході проведення 05 листопада 2021 року санкціонованого судом обшуку у за місцем проживання чоловіка вилучено прекурсори в особливо великих розмірах, обладнання для виготовлення психотропної речовини та майже готовий амфетамін», – йдеться у повідомленні.

Слідчі готуються вручити чоловікові підозру за ч.1 ст. 317 ККУ (організація місць для виготовлення наркотичних засобів) та ч.3 ст. 311 ККУ (незаконне виробництво чи зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах). Санкція статті 311 передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.